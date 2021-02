Audi baut sein Angebot an Plug-in-Hybridmodellen weiter aus. Der Q5 TFSI e quattro erhält eine neue Batterie, was die E-Reichweite erhöhen soll. Zudem kommt ab sofort auch der Q5 Sportback in zwei PHEV-Varianten. Das SUV-Coupé fährt in zwei Leistungsstufen vom Band: Der Q5 Sportback 50 TFSI e quattro bietet 220 kW Systemleistung, der Q5 Sportback 55 TFSI e quattro gibt 270 kW ab. Bei beiden Modellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...