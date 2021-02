Laut vorläufigen Zahlen stieg der Umsatz um knapp 12 Prozent auf 1,25 Mrd. Euro. Die Hälfte davon sei organisches Wachstum gewesen, teilte das in Frankfurt an der Börse notierte Unternehmen am Dienstag mit. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) kletterte um 16 Prozent auf 129,5 Mio. Euro, der Gewinn je Aktie um rund 15 Prozent (unverwässert). Auch im vierten Quartal setzte S&T ...

