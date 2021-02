Varta-Aktie auf Talfahrt, HSBC nimmt American Water Works in Produktpalette auf

Werbung



Die Varta-Aktie fällt derzeit wie ein Stein - trotz zuletzt robuster vorläufiger Geschäftszahlen und der ersten Dividende seit dem Börsengang 2017. Ein überaus konservativer Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr veranlasst Anleger jedoch zur Vorsicht. Mit American Water Works hat HSBC einen neuen Basiswert in die Produktpalette aufgenommen.



Die Varta-Aktie erlebt 2021 eine wahre Achterbahnfahrt. Ende Januar erreichte das Papier noch ein Allzeithoch bei 181,20 Euro. In der letzten Woche nahmen Anleger einen vorsichtigen Ausblick des Batterieherstellers aus Ellwangen für das laufende Geschäftsjahr jedoch zum Anlass, ihre Aktien abzustoßen. Mehr als 13 Prozent ging es abwärts, auch gestern kam es zu deutlichen Verlusten. Das Management rechne mit einem Umsatz von 940 Mio. Euro. Dazu meldete der MDAX®-Konzern am letzten Donnerstag sehr robuste vorläufige Zahlen zum letzten Geschäftsjahr. Der Umsatz wuchs organisch um 47 Prozent, das EBITDA gar um 145 Prozent. Ein bedeutender Wachstumstreiber war das Geschäft mit Lithium-Ionen-Zellen, die zum Beispiel in kabellosen Kopfhörern zum Einsatz kommen. Erstmals seit seinem Börsengang 2017 will Varta eine Dividende ausschütten. Veranschlagt wird eine Summe von etwa 100 Mio. Euro oder 2,50 Euro pro Aktie. Dieser Schritt ist jedoch auch kritisch zu betrachten, handelt es sich bei Varta doch um ein Wachstumsunternehmen, das seine finanziellen Mittel besser zur Finanzierung seiner hohen Investitionen denn zur Ausschüttung einer Dividende verwenden könnte.





Heute fällt der Fokus zudem auf einen neuen Basiswert in unserer Produktpalette: American Waterworks. Der Wasserversorger aus dem US-Bundesstaat New Jersey blickt auf eine lange Konzernhistorie. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1886, ging aber erst 2008 an die Börse. Von 2003 bis 2009 waren die Amerikaner sogar Teil des RWE-Konzerns. Mehr als 15 Mio. Menschen in 46 US-Bundesstaaten und einigen Regionen Kanadas versorgt American Water Works mit Wasser. Das Unternehmen gilt in den USA als größter und geografisch am breitesten aufgestellter Versorger. Für das Geschäftsjahr 2019 vermeldete der Konzern einen Umsatz von 3,61 Mrd. Dollar und einen Jahresüberschuss von 621 Mio. Dollar. Auf eine Aktie entfällt demnach ein Gewinn von 3,43 US-Dollar. Die Geschäftszahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr folgen am Mittwoch, den 24. Februar nach US-Börsenschluss. Das Management hatte im Rahmen der Q3-Zahlen einen Gewinn pro Aktie in einer Spanne zwischen 3,87 und 3,93 US-Dollar für das Gesamtjahr 2020 in Aussicht gestellt.

Auf welche weiteren neuen Basiswerte HSBC Produkte anbietet, erfahren Sie regelmäßig in unserem kostenlosen Kundenmagazin "Marktbeobachtung" . Selbstverständlich können Sie sich die aktuelle Marktbeobachtung auch bequem ins E-Mail-Postfach liefern lassen. Hier können Sie sich eintragen .



Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?