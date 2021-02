Wien (ots) - 22 Beiträge aus Österreich, Deutschland und der Schweiz bieten Einsichten, Forschungsergebnisse und Praxisleitfäden.23. Februar 2021 - Die Publikation wurde erneut vom TÜV AUSTRIA in Kooperation mit der Funk Stiftung herausgegeben. Im nunmehr vierten Band dieser Jahrbuchreihe finden sich insgesamt 22 Texte von 39 Autorinnen und Autoren aus Österreich, Deutschland und der Schweiz.Mit Vorworten von Wirtschaftsministerin Dr. Margarete Schramböck und Innenminister Karl Nehammer, MSc., CEO der TÜV Austria Group Dipl.-Ing. Dr. Stefan Haas, sowie Vorstandsvorsitzenden der Funk Stiftung Hendrik F. Löffler und dem österreichischen Repräsentanten Mario Heinisch wird der diesjährige Band eingeleitet.Wie die Bände der letzten Jahre ist auch die diesjährige Ausgabe des Jahrbuchs ein nützliches Nachschlagewerk für Interessierte in Unternehmen, Politik, Verwaltung, Institutionen, Think Tanks, Universitäten, Fachhochschulen und ermöglicht neue Sichtweisen.Neben namhaften Autorinnen und Autoren, beschreiben Mario Heinisch, geschäftsführender Gesellschafter von Funk International Austria, und Manuel Zimmermann, Fachexperte der Funk Gruppe, die Auswirkungen der Digitalisierung und Cyberisierung auf die Versicherungsbranche und bieten Lösungsansätze zur Risikoprävention.Die Themeninhalte gliedern sich in drei Bereiche: Gesellschaft und Risiko, Digitalisierung und Sicherheit global mit den Schwerpunkten auf Konjunktur- und Branchenentwicklungen, Compliance-Management und Standards. Die einzelnen Beiträge behandeln aktuelle Studienprojekte, die sich wissenschaftlich den Fragen des Risikomanagements widmen, sowie Umsetzungsbeispiele und Leitfäden zu unterschiedlichen Bereichen. Ebenso bieten einige Beiträge Einblicke rund um das brandaktuelle Thema COVID-19.Weitere Informationen zum Unternehmen unter www.funk-austria.comPressekontakt:Ansprechpartnerin MedienSandra Stankovic, MASocial Media | PR+431 58910 231s.stankovic@funk-austria.comOriginal-Content von: Funk International Austria GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153447/4845861