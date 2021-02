Am Dienstag geht es nach einem zaghaften Handelsstart in Frankfurt deutlich in eine Richtung: Nach unten.Der DAX startete noch mit einem kleinen Gewinn in den Handelstag und rutschte dann jedoch kontinuierlich weiter nach unten ab. Aktuell gibt das Börsenbarometer 1,82 Prozent auf 13.696,17 Zähler ab und fällt somit unter die 13.700-Zähler-Marke.Das "nervöse Hin und Her" setze sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...