Zu den großen Verlierern an der Börse zählt am Dienstag die Aktie der Deutschen Post . Der Kurs des Anteilsscheins sackt kräftig ab. Ein Verlust auf zwischenzeitlich 41,28 Euro beschert der Deutsche Post-Aktie zur Stunde einen hinteren Platz in den Performance-Ranglisten am Aktienmarkt.

