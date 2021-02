Die Kao Corporation (TOKYO:4452) wurde vom US-amerikanischen Thinktank Etisphere als eine der World's Most Ethical Companies ausgezeichnet zum 15. Mal in Folge. Kao ist einer der global führenden Konsumgüterhersteller und der einzige asiatische Konzern, der es seit Beginn des Ethisphere-Rankings im Jahr 2007 jedes Jahr auf diese Liste geschafft hat. Diese fortlaufende Anerkennung durch Ethisphere untermauert das Engagement von Kao, ein bewusstes Konsumverhalten zu fördern.

Das Ethisphere Institute entwickelt und veröffentlicht Best-Practice-Ansätze in den Bereichen Business Ethics und Corporate Social Responsibility. Die Liste der World's Most Ethical Companies zeichnet Unternehmen für herausragende Leistungen in den Bereichen Transparenz, Integrität, Ethik und Compliance aus. Das Institut befragt und bewertet Unternehmen weltweit in fünf Kategorien: Ethik- und Compliance-Programme, Corporate Citizenship und Verantwortung, Ethik-Kultur, Governance sowie Führung und Reputation.

"Wir fühlen uns geehrt, 15 Jahre in Folge zu den World's Most Ethical Companies zu gehören", kommentiert Yoshihiro Hasebe, Chief Executive Officer von Kao die Auszeichnung. "Es ist für uns von größter Bedeutung, immer den richtigen Weg zu gehen. Dies war schon der Leitgedanke unseres Gründers. Externe Auszeichnungen sind für uns daher ein wichtiger Indikator dafür, dass wir uns tatsächlich in die richtige Richtung bewegen. Allerdings sollten wir uns nie mit dem Status quo zufriedengeben. Nicht alles, was heute funktioniert, funktioniert auch in Zukunft. Daher streben wir danach, uns ständig zu verbessern. Als CEO werde ich alles dafür tun, dass wir in einer sich ständig verändernden Welt auch weiterhin unsere Unternehmensführung auf ethischen Entscheidungen basieren werden."

"Wir freuen uns, Kao erneut in unsere Liste der World's Most Ethical Companies aufnehmen zu können. Kao ist das einzige asiatische Unternehmen, das wir seit der Einführung des Awards jedes Jahr ausgezeichnet haben", sagt Timothy Erblich, Chief Executive Officer von Ethisphere. "Dies ist ein Beleg für die Bemühungen von Kao, kontinuierlich Best Practices im Bereich Ethik und ESG voranzutreiben. Wir sind davon überzeugt, dass Kao auch weiterhin als Vorreiter weltweit ethische Standards in der Branche setzen wird."

Kao hat es sich zum Unternehmensziel gemacht, ein "Kirei Life for All" zu schaffen, einen von hohem ethischen Bewusstsein und Nachhaltigkeit geprägten Lebensstil. Das japanische Wort "Kirei" steht gleichermaßen für Sauberkeit und Schönheit. Dabei geht es Kao nicht nur um die äußere Schönheit, sondern auch um die entsprechende Haltung, um das Leben nicht nur für sich selbst, sondern für alle

Menschen auf dieser Erde nachhaltig zu verbessern. Mit seiner ganzheitlichen ESG-Strategie dem Kirei Lifestyle Plan möchte Kao ESG als integralen Bestandteil in seinem Management verankern und damit nicht nur Wachstum beschleunigen, sondern auch vermehrt Produkte und Dienstleistungen anbieten, die einen Mehrwert für Verbraucher und Gesellschaft darstellen. Darüber hinaus dient der Verhaltenskodex von Kao, die Kao Business Conduct Guidelines, als Fundament des operativen Geschäfts und berücksichtigt die individuellen Anforderungen der Geschäftstätigkeiten von Kao in verschiedenen Ländern und Regionen.

Zuletzt hat Kao während der andauernden COVID-19-Pandemie eine Reihe von Brancheninitiativen unterstützt. Kao hat zur Verbesserung von Hygienestandards beigetragen, die Produktionskapazität für Handdesinfektionsmittel erhöht und weltweit wohltätige Spenden getätigt. Kao ergriff außerdem bereits in einem frühen Stadium der Pandemie unmittelbar alle Maßnahmen, um die Sicherheit seiner Mitarbeiter zu gewährleisten. Dazu gehört selbstverständlich, dass alle Mitarbeiter in der Verwaltung weltweit von Zuhause arbeiten und mit hauseigenen Produkten wie Handseife und Desinfektionsmittel ausgestattet wurden.

Über Kao

Kao ist ein japanischer Konsumgüterhersteller mit einem Portfolio von über 20 führenden Marken wie Attack, Bioré, Goldwell, Jergens, John Frieda, Kanebo, Laurier, Merries und Molton Brown. Zusammen mit dem Geschäftsbereich Chemie, erzielt Kao einen Jahresumsatz von rund 13 Milliarden Dollar. Kao beschäftigt weltweit ca. 33.000 Mitarbeiter, 800 davon in der europäischen Firmenzentrale in Darmstadt. Von den über 2.800 Forschern an 15 Standorten weltweit, sind 130 im European Research Laboratory in Darmstadt beschäftigt. Dort befinden sich neben dem globalen Haarforschungszentrum, die Produktion für Haarpflegeprodukte und die Zentrale des globalen Salongeschäfts. Kao blickt auf eine über 130-jährige Geschichte voller Innovationen zurück.

Weitere Informationen zur Kao Group finden Sie hier.

