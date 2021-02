Aktien aus der Reisebranche und damit direkt verbundenen Bereichen haben am Dienstag in einem schwächelnden Gesamtmarkt weiter angezogen. Seit einem Jahr zählen sie wegen der Lockdowns in vielen Ländern und Reisebeschränkungen zu den besonders gebeutelten Papieren in der Corona-Krise. Eine Erholungsrally, die zu Wochenbeginn richtig in die Gänge...

Den vollständigen Artikel lesen ...