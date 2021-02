Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der XAIA Credit Basis II (ISIN LU0462885301/ WKN A0YDMY) nutzt Verwerfungen an den Anleihen- und Kreditmärkten aus und strebt bei einem moderaten Risikoprofil eine Überrendite zum 3-Monats-Euribor von 3,5% an, so die Experten der Universal-Investment-GmbH.Der Fonds basiere auf einer marktneutralen Anlagestrategie. Er investiere in ein breit diversifiziertes, international gefasstes Anlageuniversum, das u.a. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Wandelanleihen, handelbare Kredite, Asset Backed Securities und strukturierte Anleihen umfasse. Mögliche Emittentenausfälle würden durch Credit Default Swaps (CDS) abgesichert, andere verbleibende Kapitalmarktrisiken, wie z.B. Aktien-, Zins- und Währungsrisiken über den Einsatz entsprechender Derivate. ...

