Die TERRAGON AG, führende Projektentwicklerin im Marktsegment Service-Wohnen für Senioren, sieht sich weiterhin auf Expansionskurs. Mit der Erhöhung des Kupons auf 7,0% scheint man sich abgefunden zu haben. Schon die aktuell in der Umsetzung befindlichen Projekte mit einem erwarteten Erlösvolumen von rund 300 Mio. EUR sicherten ein deutliches Wachstum in den nächsten Jahren, so die TERRAGON heute. ...

