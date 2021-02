Der Kunststoffhersteller Covestro kam nicht ganz ungeschoren an der Corona-Pandemie vorbei. Sowohl Umsatz wie auch Gewinn gingen zurück. Doch in der zweiten Hälfte des abgelaufenen Geschäftsjahres setzte sich der bisherige Wachstumstrend fort. Wie der DAX-Konzern zurück in die Gewinnspur lenkte, wie es weitergeht, was die Aktie macht.

Den vollständigen Artikel lesen ...