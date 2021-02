Datum der Anmeldung:

17.02.2021



Aktenzeichen:

B7-38/21



Unternehmen:

Ardian SA, Paris (FRA); mittelbarer Anteilserwerb an der NMP III CONTINUATION FUND, L.P., New York (USA) u.a.



Produktmärkte:

Beteiligung an Gesellschaften, Supply-Chain Management Lösungen



Bundesländer/Unternehmenssitz:

-

