Während sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag-Mittag schwach zeigt, fällt die Luftfahrt-Branche mit kräftigen Kursgewinnen aus dem Rahmen. Seit einem Jahr zählen sie wegen der Lockdowns in vielen Ländern und Reisebeschränkungen zu den besonders gebeutelten Papieren in der Corona-Krise. Nun scheint es Nachholbedarf zu geben. Die Erholungsrallye der Aktien aus der Reisebranche, die am Vortag richtig in die Gänge gekommen war, setzt sich heute fort. Die Papiere des Frankfurter Flughafenbetreibers ...

Den vollständigen Artikel lesen ...