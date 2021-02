Hannover (www.anleihencheck.de) - Mit recht soliden Konjunkturdaten für November hatte sich in Großbritannien bereits angedeutet, dass eine Double-Dip-Recession vermieden werden sollte, dennoch überraschte das BIP-Wachstum im 4. Quartal mit +1,0% Q/Q positiv, so die Analysten der Nord LB.Der durch die erneute Ausbreitung von Covid-19 erforderlich gewordene Lockdown habe demnach deutlich geringere Spuren hinterlassen als noch im 2. Quartal, was daran gelegen habe, dass diesmal Bau und Produktion (sowie die Schulen) geöffnet geblieben seien. Dennoch liege das BIP zum Jahresende 2020 über 6,5% unter dem Niveau von vor der Krise. Im ebenfalls schwach zu erwartenden 1. Quartal werde entscheidend sein, ab wann der Lockdown gelockert werden könne. ...

