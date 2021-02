Das in München und Dublin ansässige Ladeinfrastruktur-Unternehmen Jolt Energy expandiert in die USA und hat zu diesem Zweck nun eine Partnerschaft mit dem ehemaligen New Yorker Gouverneur George E. Pataki und dessen Pataki Cahill Group bekanntgegeben. Jolt will dort das Schnellladen in Innenstädten etablieren. Die Pataki Cahill Group, ein auf Energieprojekte spezialisiertes Entwicklungsunternehmen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...