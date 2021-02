FlatexDegiro sieht weiterhin eine enorm starke Entwicklung des Kundenwachstums und der Handelsaktivität. Mit der strategischen Prioritäten ist das Unternehmen auf einem sehr guten Weg. In Deutschland baut FlatexDegiro sein Kundenangebot rund um Flatex-next in den kommenden Monaten weiter aus. Darüber hinaus besteht die Chance mit Degiro Marktanteile an den internationalen Märkten zu gewinnen. Die Aktie ist im zurückliegenden Jahr sehr gut gelaufen und befindet derzeit in einer Konsolidierungsphase. Wann könnte es wieder aufwärts gehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...