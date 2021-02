Die deutschen Anleger haben am Dienstagvormittag innerhalb weniger Stunden ein Wechselbad der Gefühle durchlebt. Nach einem freundlichen Start in den Handelstag sackte der DAX bis kurz vor Mittag auf 13.664 Punkte ab. In der Zwischenzeit haben sich einige Schnäppchenjäger am Markt eingefunden und den DAX damit wieder in Richtung 13.800 verholfen.Der deutsche Leitindex hatte zeitweise nicht nur die Unterstützung bei 13.800 in Form des Februar-Hochs 2020 durchbrochen, sondern auch die 55-Tage-Linie, ...

