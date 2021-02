Die Deutsche Post experimentiert mit Poststationen, die das arg ausgedünnte Filialnetz in Zukunft wieder erweiten könnten. Die Deutsche Bahn ist da mit ihren Video-Reisezentren schon einen Schritt weiter. Beide Modelle könnten ein Rezept gegen das Filialsterben werden. Die Deutsche Post hat vergangene Woche mit einem Test in Nordrhein-Westfalen begonnen. Dort entstehen zwanzig intelligente Automaten, die an wenig frequentierten Orten den Kunden rund 90 Prozent des Services bieten sollen, der auch in einer der üblichen Postfilialen verfügbar ist. Das reicht vom klassischen Briefmarkenkauf über die Paketabholung bis hin zum Aufgeben von Briefen und Einschreiben...

