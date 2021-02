DHL Freight und Volvo Trucks haben angekündigt, gemeinsam die Einführung von rein elektrischen, schweren Lkw für Regionalverkehre in Europa vorantreiben zu wollen. In einem Pilotprojekt in Schweden soll ein E-Lkw über längere Strecken getestet werden - mit einem neuen E-Lkw von Volvo. Das gemeinsame Projekt umfasst den weltweit ersten Einsatz eines rein elektrischen Volvo FH Lkw mit einem kombinierten ...

