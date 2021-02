DJ PTA-Adhoc: Palatium Real Estate AG: Unternehmenserwerb - Geplanter Erwerb der Innovative Hydrogen Solutions Inc., Ontario/Kanada

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hochspeyer (pta041/23.02.2021/14:00) - Die Palatium Real Estate AG hat heute mit der in Ontario/Kanada ansässigen Innovative Hydrogen Solutions Inc. (I.H.S.) eine Absichtserklärung über den Erwerb sämtlicher Gesellschaftsanteile durch die Palatium Real Estate AG abgeschlossen.

Der Vollzug des Erwerbs steht unter dem Vorbehalt, dass eine einzuholende vorläufige Bewertung des Unternehmenswerts von I.H.S. zu Ergebnissen führt, die von den derzeitigen Gesellschaftern der I.H.S. akzeptiert werden. Sollte dies der Fall sein, wird die Palatium Real Estate AG nach Durchführung einer due diligence eine Hauptversammlung einberufen, um entsprechende Kapitalmaßnahmen zu beschließen, die die wirtschaftliche Grundlage für die Akquisition schaffen sollen. Auch die Änderung der Firma und die Anpassung des Unternehmensgegenstandes sollen neben weiteren Tagesordnungspunkten Bestandteil der Tagesordnung werden.

Über Palatium Real Estate AG: Die Gesellschaft widmet sich der Verwaltung eigenen Vermögens und notiert im Freiverkehr der Börse Hamburg im Segment High Risk Market.

Über Innovative Hydrogen Solutions Inc.: Innovative Hydrogen Solutions Inc. ( http://www.innovativehydrogen.com ) wurde bereits 2004 gegründet, um neue wasserstoffbasierte Energie- und Antriebstechnologien zu entwickeln und zu vermarkten, die die Leistung von Verbrennungsmotoren verbessern. Heute verfügt I.H.S. mit der i-Phi-Technologie über ein Produkt, das für die kommerzielle Einführung in sehr bedeutende, bestehende globale Märkte zur Verfügung steht.

Die i-Phi-Technologie (innovative partielle Wasserstoffeinspritzung) ist seit 2005 verfügbar und das einzige Wasserstoffeinspritzsystem auf dem Markt, das nachweislich den Kraftstoffverbrauch reduziert, indem es die richtige Menge an Wasserstoff zusammen mit Sauerstoff in den Lufteinlass des Motors ansaugt und mit der atmosphärischen Luft vermischt. Dieses Verfahren führt zu einer verbesserten Verbrennung, reduziert den Wartungsaufwand und vor allem auch die Schadstoffemissionen.

i-Phi kann in Motoren von Trucks, in Generatoren und in maritimen Dieselmotoren eingesetzt werden.

Unter http://www.innovativehydrogen.com befinden sich weitere Informationen.

