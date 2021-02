Der Bitcoin hat innerhalb von etwa 48 Stunden über 20 Prozent an Wert verloren, eine fast schon crashartige Bewegung. Und an den Aktienmärkten geraten insbesondere die Highflyer der vergangenen Wochen und Monate schwer unter Beschuss, allen voran Aktien aus dem Technologiesektor.Tesla etwa ist am Montag um 8,5 Prozent eingebrochen und fällt im vorbörslichen US-Handel gerade um weitere fünf Prozent. Platzt jetzt die von vielen Experten immer wieder angeprangerte Blase bei Tesla und anderen Technologie-Aktien?

