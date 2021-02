Ist das nun der Start in eine Konsolidierungsphase oder gar eine Korrektur? Erreicht der Nasdaq-100 heute ein Niveau um 13.000 Punkte hätte er von der Spitze aus um rund 6% korrigiert. Alles bis 10% von der Spitze ist eine normale Konsolidierung. Geht es darüber hinaus, sprechen wie von einer Korrektur. Dann könnte der Technologie-Index durchaus auch in den Bereich um 12.000 Zähler zurücksetzen, was für den weiteren Jahresverlauf überaus gesund wäre. Anhand ausgewählter Beispiele zeigt Euch Jürgen Schmitt heute auf, wie weit es mit den Kursen noch nach unten gehen kann und wo es sich lohnen könnte, auf Schnäppchenkurse zu spekulieren. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.