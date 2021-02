Erneut steht der Bitcoin mit neuen Hochs in den Schlagzeilen. Noch nie zuvor lag der Preis pro Bitcoin über 50.000 Dollar. Was Neueinsteiger wissen sollten.Kryptowährungen sind anders. Vor Jahren noch als Randthema belächelt und Hunderte Male für tot erklärt, schafft es gerade der Bitcoin immer wieder, aus dem Schatten in das Augenmerk von Investoren zu treten. Wer beim aktuellen Hype neu dabei ist oder schon länger mit dem Gedanken spielt, direkt in Kryptowährungen zu investieren, steht oft vor ...

