Lingen (ots) - Bereits im zweiten Jahr in Folge hat der Versandhändler EMP (https://www.emp.de) (Exclusive Merchandise Products), Europas führender Anbieter im Bereich E-Commerce für Rock- und Entertainment-Merchandise, den Storyclash Social Media Award in der Kategorie "Fashion & Retail Brands in Germany" 2020 gewonnen.Mit über 8,2 Millionen Interaktionen steht EMP im jährlichen Ranking des Anbieters für Social-Media-Tools an der Spitze und lässt dabei unter anderem Wettbewerber wie die ebenfalls sehr starken Zalando und Purelei auf den Plätzen zwei und drei deutlich hinter sich. Damit setzt sich ein Trend fort, der sich bei dem Unternehmen mit Sitz im niedersächsischen Lingen seit Jahren scheinbar ganz natürlich entwickelt und hinter dem neben einer gezielten Strategie vor allem eines steckt: viel Leidenschaft eines engagierten Teams, das auf Augenhöhe mit den Followern interagiert.Nach Unternehmensangaben zeichnet sich das mehrköpfige Social-Media-Team hinter dieser Entwicklung vor allem dadurch aus, dass gern auch mal abseits der gängigen Marketing-Leitlinien gedacht wird sowie durch einen innovativen Umgang mit den vorhandenen Tools und geschicktes Cross-Marketing. Dazu ist EMP nicht nur auf einer großen Auswahl von Kanälen - neben Instagram und Facebook auch Twitch und Youtube - sehr aktiv, sondern auch auf den großen Events der Social-Media-Community präsent.Mehrere Faktoren führten zur Verteidigung der Spitzenposition: Der Content ist stets aktuell und attraktiv, da er sich aus einer direkten Verbindung der Sortimentsthemen mit Entwicklungen in der Musikszene, Popkultur und Lifestyle speist; hinzu kommt eine ständige Bereitschaft, sich durch Beobachtung der Trends sowie durch Ausprobieren und Lernen weiterzuentwickeln. Durch ständige Weiterbildung im Rahmen von Workshops und Seminaren sowie einen lebhaften Austausch auf allen Ebenen sind die Verantwortlichen nicht nur nah dran an aktuellen Content Trends, sondern vor allem an ihren Followern. So trägt letztlich auch das Unternehmensmotto Von Fans Für Fans als Maßstab zum Erfolg bei. EMPs CEO Ernst Trapp betont dazu: "Eine berufliche und private Leidenschaft für die Themen, die auch die EMP-Community bewegen, treibt unser junges Team an. Hier wird keine reine Marketingbotschaft herausgestellt. Es erfolgt eine persönliche und authentische Kommunikation auf Augenhöhe, ob online oder während und nach Events, die wiederum dazu führt, dass flexibel und kompetent auf die Dynamik aktueller Trends reagiert werden kann. Social Media hat durch den direkten Kontakt zu unserer Community von jeher einen hohen Stellenwert." Ein Lebensgefühl, geprägt von der Freiheit, die eigene Identität und Individualität auszuleben, vereint EMP mit seinen Fans, gern auch abseits des absoluten Mainstreams. Sascha Müller (CDO), Chief Digital Officer, bekräftigt diesen konsequenten Ansatz für starkes Social Commerce und Influencer-Marketing: "Unser Erfolgsfaktor heißt kontinuierliche Arbeit. Die Frage ist aber auch, ob man bereit ist, relevante Trends als First Mover mitzugehen, neue Dinge auszuprobieren. Unsere Bereitschaft an dieser Stelle trifft auf ein dankbares Backing unserer starken Community aus Musik- und Filmfans sowie insbesondere auch Gamern. Schließlich orientieren wir uns an deren Interessen und Bedürfnissen und halten stets einen direkten und persönlichen Draht zu ihnen."Mit dem Backing einer starken, gewachsenen Marke und treuen, begeisterungsfähigen Community sieht sich EMP den Entwicklungen einer schnelllebigen, dynamischen Social-Media-Welt mit all ihren wechselnden Herausforderungen auch in Zukunft bestens gewachsen, vor allem wenn es darum geht, seine Spitzenposition zu halten und immer weiter ausbauen.Pressekontakt:Sonja Schlicht, +4951116998916, sonja@cmm-marketing.comJ.M. Uhlig, +4951116998918, morti@cmm-marketing.comOriginal-Content von: E.M.P. Merchandising HGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64581/4846341