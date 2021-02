Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von Xtrackers über Xetra und dem Frankfurter Parkett handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D (ISIN IE00BK1PV445/ WKN A1XEY1) würden Anleger in große und mittelgroße Unternehmen der USA investieren. Der MSCI USA decke etwa 85 Prozent des gesamten Börsenmarktes der USA gemessen an der Marktkapitalisierung ab und bestehe derzeit aus 620 Einzeltiteln. Hauptbestandteile seien Unternehmen des Informationstechnologie-, Gesundheits- und Nicht-Basiskonsumgütersektors wie Apple, Microsoft, Johnson & Johnson, Amazon und Tesla. Anfallende Dividendenzahlungen würden ausgeschüttet. ...

