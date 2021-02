Dieser Start ist ordentlich missglückt: Die Ankündigung der Fusion von Lucid Motors mit der Special Purpose Acquisition Company - kurz SPAC - Churchill Capital IV sorgt bei Anlegern an der Wall Street für Ernüchterung. Der Kurs des börsennotierten Mantels bricht um über 40 Prozent ein. Was ist passiert? Die Anteilseigner des SPAC Churchill Capital IV haben sich danach gesehnt - jetzt ist die Meldung da: Der Elektroauto-Entwickler Lucid Motors nimmt wie diverse Konkurrenten eine Abkürzung an die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...