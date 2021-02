Bisher ist die Corona-Pandemie nicht sichtbar in den Bilanzen der Banken in der Eurozone angekommen. Zwar wurde die Risikovorsorge teils drastisch erhöht, eine Pleitewelle hat es - auch durch die Aussetzung des Insolvenzrechts - bisher aber nicht gegeben. Die europäische Bankenaufsicht EBA will es nun genauer wissen wie es um die Großbanken des Währungsraums steht und hat einen neuen Stresstest angekündigt. Für die Commerzbank, die sich gerade einem tief greifenden Umbau unterzieht, ist das eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...