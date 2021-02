Am Dienstag müssen die Anleger erfahren, dass die Börse auf Dauer keine Einbahnstraße ist, obwohl es längere Zeit den Anschein hatte. Der Nasdaq 100 büßt im frühen Handel 2,3 Prozent ein und rutscht unter die Marke von 13.000 Punkten. Vor allem den ehemaligen Anlegerlieblingen geht es so richtig an den Kragen.Die Aktie von Tesla verliert am Dienstag acht Prozent und liegt damit seit Jahresbeginn wieder im Minus. Der Kurs des Herstellers von Elektrofahrzeugen hatte sich von Mitte November bis Ende ...

