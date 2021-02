Frankfurt (www.fondscheck.de) - An den Märkten geht die Angst vor steigenden Zinsen um: In den USA sind die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen auf 1,36 Prozent gestiegen - das ist der höchste Stand seit einem Jahr, so die Deutsche Börse AG."Anleger befürchten, dass sich das Wachstum dadurch abschwächt und die Notenbanken nicht mehr so unterstützen", bemerke Carsten Schröder von der Société Générale. "Die Risikoaversion steigt." Schröder spreche von einem "Mini-Sale" am Aktienmarkt. Der DAX liege am Dienstagmittag bei 13.693 Punkten, deutlich unter dem jüngst erreichten Allzeithoch von 14.190,40 Punkten. Auch die US-Indices würden tiefer notieren, besonders Technologiewerte und der NASDAQ hätten in den vergangenen Tagen kräftig nachgegeben. ...

