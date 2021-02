Noch am vergangenen Donnerstag haben wir eindringlich vor weiteren scharfen Kursverlusten bei den Aktien von Nel ASA (ISIN: NO0010081235; WKN: A0B733); Plug Power (ISIN: US72919P2020; WKN: A1JA81) und Ballard Power (ISIN: CA0585861085; ISIN: A0RENB) gewarnt. Denn seit Anfang des Monats befinden sich die Titel in einem scharfen kurzfristigen Abwärtstrend, der zumindest heute Morgen auf Tradegate nochmals massiv an Dynamik aufgenommen hat. Mit den jüngsten Kursbewegungen befinden sich nun alle drei Werte in einer sehr angeschlagenen technischen Verfassung, weshalb die Wahrscheinlichkeit eines Abverkaufs der einsteigen High-Flyer extrem hoch ist.Wie bereits in der vergangenen Woche erläutert, befindet sich bei 22 NOK eine massive Unterstützungszone der Nel-Aktie. Zwar konnte der Titel heute diesen Bereich mit einem Intraday-Tief von 21,98 NOK noch einigermaßen verteidigen und anschließend im Rahmen einer Erholungsbewegung wieder etwas an Boden gewinnen. Allerdings ist aufgrund der zuletzt sehr hohen Abwärtsdynamik mit einer neuen Ausverkaufswelle zu rechnen. Die Anteilscheine von Ballard Power und Plug Power notierten im vorbörslichen US-Handel ebenfalls noch über den kritischen Marken von 24,50 US-Dollar und 43 US-Dollar, dennoch verläuft auch der Handel derzeit äußerst volatil und nervös, was keinesfalls auf ein Ende der scharfen Kurskorrektur hindeutet.

