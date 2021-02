Beschluss



Widerruf der Zulassung der Aktien zum regulierten Markt (General Standard)



Die Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse hat am 23.02.2021 beschlossen, die Notierung der Aktien (ISIN: IL0010830706) im regulierten Markt mit Ablauf des 12.04.2021 einzustellen, daher wird gemäß § 39 Abs. 1 BörsG i. V. m. § 47 BörsO die Zulassung der auf den Inhaber lautenden Vorzugsaktien der



Wizcom Technologies Ltd., Rosh HaAyin, Israel



zum regulierten Markt (General Standard) mit Wirkung zum 13.04.2021 widerrufen.



Frankfurt am Main, 23. Februar 2021



Frankfurter Wertpapierbörse Geschäftsführung

WIZCOM TECHNOLOGIES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de