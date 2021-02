Am deutschen Aktienmarkt war am Dienstag einiges geboten. Nach stabilem Start und zwischenzeitlichem Kursrutsch um mehr als zwei Prozent auf den tiefsten Stand seit drei Wochen hat sich der deutsche Leitindex am Dienstag wieder gefangen. Der DAX schließt 0,6 Prozent im Minus bei 13.864,81 Punkten.

