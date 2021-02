Der nächste Konkurrent von Tesla wird noch in diesem Jahr an die Börse gehen. Rivian, der Elektroautomobilproduzent aus Michigan, soll im Herbst dieses Jahres der Nasdaq beitreten. Experten schätzen den gegenwärtigen Börsenwert auf circa 50 Milliarden US-Dollar und das, obwohl das Unternehmen noch kein einziges Fahrzeug ausgeliefert hat. Allerdings kann das Unternehmen eine ausgelesene Liste von Investoren vorweisen. So gehört neben der Ford Motor Company (ISIN: US3453708600) auch Amazon (ISIN: US0231351067) zu den Investoren. 2021 sollen die ersten der 100 000 bestellten E-Vans an Amazon ausgeliefert werden. Allein dieser Großauftrag hat ein Volumen von geschätzten 4 Milliarden US-Dollar. Rivian will bereits dieses Jahr beginnen, nach Europa zu expandieren. Von den Expansionsplänen könnte auch Deutschland profitieren, denn Rivian ist auf der Suche nach einer potenziellen Produktionsstätte in Europa und neben Großbritannien und Ungarn ist auch Deutschland in der engeren Auswahl. Sollte die Integration von Teslas Gigafabrik in Grünheide reibungslos in die deutsche Unternehmenslandschaft ablaufen, könnte das entscheidende Argument für Deutschland als Standort sein.

Den vollständigen Artikel lesen ...