Seit dem 23. Februar 2021 kann die Aktie der International School Augsburg - ISA gAG - über die Börse München gezeichnet werden. Die Aktie (WKN: A2AA1Q /ISIN: DE000A2AA1Q5) kann zum Festpreis von 12,50 Euro bis zum 9. März 2021, 12:00 Uhr, per einfachem Kaufauftrag über das Zeichnungstool der Börse München geordert werden. Die ISA strebt einen Bruttoemissionserlös von 8 Mio. Euro an, der in den geplanten Ausbau des Schulcampus und damit in die Erweiterung des Bildungskonzeptes investiert werden soll. Die Zuteilung erfolgt am Ende der Zeichnungsfrist. Die Handelsaufnahme in m:access ist für den 18. März vorgesehen. Was von einem Investment zu halten ist. ...

