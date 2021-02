Amazon-Mitarbeiter in Alabama wollen eine Gewerkschaft gründen. Ein Abfindungsprogramm könnte die Abstimmung gefährden. In Bessemer, Alabama, wollen Amazon-Mitarbeiter eine Gewerkschaft gründen. In diesem Monat begann die Abstimmung darüber, Ende März sollen die Stimmen ausgezählt werden. Wer unzufrieden mit den Arbeitsbedingungen ist, steht jetzt vor der Wahl: Kündigen und eine Abfindung bekommen oder bleiben und abstimmen? Amazon hatte bereits versucht, die Gründung der Gewerkschaft auf offiziellem Wege zu ...

