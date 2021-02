Erstmals soll im März 2021 ein World-Tour Turnier im Beachvolleyball für Frauen in Katar stattfinden. Zwei Spielerinnen der deutschen Mannschaft, Karla Borger und Julia Sude, werden an diesem Turnier nicht teilnehmen. Die Begründung dafür liegt an den Kleidervorschriften für Frauen: Laut Vorschrift der Behörden in Katar, müssen Frauen beim Beachvolleyball ...

Den vollständigen Artikel lesen ...