NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HeidelbergCement nach einer Telefonkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Alles in allem habe sich das Management optimistisch zum laufenden ersten Quartal geäußert, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Januar scheine gut gelaufen zu sein. Steigende Kosten könne der Zementhersteller offenbar mit steigenden Preisen ausgleichen./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2021 / 16:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2021 / 16:02 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006047004

