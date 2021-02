Trotz des Gegenwinds vor allem von weiter steigenden Anleiherenditen hat Gold am Montag die psychologisch wichtige Marke von 1.800 Dollar je Feinunze zurückerobern können. Derzeit notiert die Feinunze bei 1.807 Dollar. Gold erwehrte sich dabei auch anhaltenden, starken ETF-Abflüssen, so Eugen Weinberg, Leiter der Rohstoffanalyse bei der Commerzbank.Die von Bloomberg erfassten Gold-ETFs verzeichneten gestern einen Rückgang ihrer Bestände um 13,8 Tonnen. Dies war der bislang größte Tagesabfluss in ...

