Tesla Inc.($): Tanz auf dem Vulkan!

Für die Aktie von Tesla Inc. hatte ich in der jüngsten Betrachtung eine, besonders in temporärer Hinsicht, größere Korrektur prognostiziert. Diese Bewegung konnte sich auch ausbilden, wenn auch lediglich in der ersten Phase. Ungeachtet dessen weist die jüngste Performance eine völlig nervöse und verunsicherte Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber dem Autobauer auf. Und so völlig falschliegen die Akteure dann auch nicht, wie der Blick auf den Chart es andeutet. Bereits vor 1 ½ Jahren (oberer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...