Die Zukunft wird digital und das betrifft deutlich mehr Lebensbereiche als vor der Pandemie. Für viele Branchen ist das Virus ein Katalysator, der Entwicklungen beschleunigt. Auch in der Bankenbranche war Digitalisierung schon länger ein Thema, niemand preschte in Europa aber soweit nach vorne wie die ING. Die Bank hat gestern Zahlen zum ersten Quartal präsentiert. Sie zeigen, wie gut ein digitalisiertes Finanzinstitut durch die Krise kommen kann.Die ING Group meldete am Donnerstag, dass ihr Nettoergebnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...