DGAP-Ad-hoc: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Knorr-Bremse trauert um Mehrheitsgesellschafter Heinz Hermann Thiele



23.02.2021 / 20:03 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Schlagwort(e): Personalie Knorr-Bremse AG Moosacher Str. 80 80809 München ISIN: DE000KBX1006 [Börsen und Handelssegmente, für die eine Zulassung besteht]

Knorr-Bremse trauert um Mehrheitsgesellschafter Heinz Hermann Thiele München, 23. Februar 2021 Mit großer Trauer gibt die Knorr-Bremse AG bekannt, dass Heinz Hermann Thiele, Mehrheitsgesellschafter, stellvertretender Vorsitzender und Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats der Gesellschaft, heute im Alter von 79 Jahren in München überraschend verstorben ist. Herr Thiele trat im Jahr 1969 als juristischer Sachbearbeiter in die Patentabteilung der damaligen Knorr-Bremse GmbH ein. Im Jahr 1985 übernahm er die Firma und formte sie bis zu ihrem Börsengang im Jahr 2018 zum heutigen Technologie- und Weltmarktführer. Herr Thiele war bis 2007 Vorstandsvorsitzender des Unternehmens, von 2007 bis 2016 Vorsitzender des Aufsichtsrats und ab Juli 2020 dessen stellvertretender Vorsitzender. Vorstand und Aufsichtsrat trauern um eine globale und visionäre Unternehmerpersönlichkeit, die die weltweite Schienen- und Nutzfahrzeugbranche über Jahrzehnte wegweisend geprägt hat. Heinz Hermann Thiele hat sein ganzes Leben in den Dienst der Firma gestellt. Mit einer starken und selbständigen Führungsmannschaft hat Herr Thiele die Knorr-Bremse AG als börsennotiertes Unternehmen zukunftsfähig aufgestellt. Aufsichtsrat, Vorstand und alle Mitarbeiter werden den bisherigen erfolgreichen Kurs der Knorr-Bremse AG gemeinsam fortsetzen.

Ansprechpartner Presse



Alexandra Bufe

Leiterin Corporate Communications

Phone: +49 89 3547 1402

Mobile: +49 170 704 3786

Email: alexandra.bufe@knorr-bremse.com Ansprechpartner Investor Relations



Andreas Spitzauer

Leiter Investor Relations

Phone: +49 89 3547-182310

Mobile: +49 175 528 1320

Email: investor.relations@knorr-bremse.com 23.02.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de