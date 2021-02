"An Gewinnmitnahmen ist noch nie jemand gestorben." Diese alte Börsenregel scheinen heute ausreichend Marktteilnehmer zu beherzigen. Die einen haben auf den DAX-Chart geschaut und, wie wir bereits vor Tagen anmerkten, ein sich ausbildendes kleines Doppeltop vermutet. Zudem gibt es eben auch einige Gründe, diese Börsenregel unabhängig von der Chartlage zu beherzigen. Ein Auslöser können derzeit die wieder zunehmenden Warnungen vor einer neuen dritten Corona-Infektionswelle sein.Und schließlich erinnern die weiter steigenden langfristigen Zinsen die Anleger daran, dass Aktien zumindest aus praktischer Portfoliomanagement-Perspektive weiterhin nicht "alternativlos' sind.Der DAX gibt im Zuge der zunehmenden Unsicherheit bis zum Handelsschluss 85 Punkte bzw. 0,61 % auf 13.865 Punkte ab. In New York liegt der Dow Jones Industrial derzeit 135 Punkte bzw. 0,43 % im Minus bei 31.393 Punkten. Mit Spannung erwarten die Anleger heute und morgen bei Anhörungen des US-Notenbankchefs Powell neue Hinweise zur Notenbankpolitik.

