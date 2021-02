In einem Interview mit Bloomberg hat sich Bill Gates am Dienstag auch zu Bitcoins geäußert. Dabei machte er deutlich, dass er kein Fan von Kryptowährungen ist. Im Format "Bloomberg Technology" hat Bill Gates mit Emily Chang über Desinformation in sozialen Medien, Bitcoins und die jüngsten Entwicklungen in der Coronapandemie gesprochen. Gates bemühte sich dabei, stets freundlich und verbindlich zu bleiben. Bisweilen stellte ihn das sichtbar vor Herausforderungen. Gates: Bitcoin-Hype kann sich auf Kleinanleger negativ auswirken Der insofern schwierigste ...

