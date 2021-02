In der letzten Woche machte sich nach der seit 24.03.2020 bestehenden "Corona-Erholungs-Rallye" der internationalen Aktienmärkte nun erstmals eine charttechnisch durchaus relevante, leichte Konsolidierung an den internationalen Aktienmärkten breit, in deren Verlauf der MSCI WORLD (Euro)-Index um - 0,5 % nachgab.Wir sehen uns daher nun zunehmend in der bereits seit 2 Wochen getroffenen Aussage bestätigt, dass die gegenwärtig massive Widerstandslinie des MSCI WORLD (Euro)-Indexes, resultierend aus den Top-Verbindungen vom März 2015 sowie wie vom Februar 2020, kurzfristig wohl kaum auf Anhieb überwunden werden dürfte, sondern von diesem Punkt aus in den nächsten Tagen sogar eine noch dynamischer abwärts gerichtete Korrektureinleitung (für die auch der gestrige und heutige Abgabedruck an den Weltbörsen weitere Vorboten sein dürften) recht wahrscheinlich ist.

