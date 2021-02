Wie das im Regelfall gut informierte südkoreanische Magazin "The Elec" berichtet, beteiligt sich LG Chem (ISIN: KR7051910008) noch dieses Jahr an Teslas (ISIN: US88160R1014) Projekt zur großflächigen Herstellung eigener Batterien der nächsten Generation 4680.Voller Betrieb noch in 2021!LG hat demnach bereits im vergangenen Monat mit den Vorbereitungen für den Bau einer Pilotlinie für die 4680-Batterien begonnen. Dazu werden im Werk in Ochang Teile der vorhandenen Produktionslinien umgebaut, die notwendige Ausrüstung für Montage und Beschichtung wurde wohl bereits installiert.LG investiert dabei in großen finanziellen Umfang in die Pilotlinie, der im Raum stehende Betrag entspricht dem des Rivalen Panasonic (ISIN: JP3866800000), der in seiner Suminoe-Fabrik in Osaka auch eine Pilotlinie für Tesla vorbereitet.

