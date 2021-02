Infolge der zunehmend kritischen KGV-Bewertungsverhältnisse an den internationalen Aktienmärkten reagierten diese selbst auf wieder einmal überraschend stark ausgefallene Konjunkturdaten wie auch die anhaltend positive Berichtssaison der Unternehmen in der letzten Woche kaum.Den Auftakt einer Serie ermutigender Konjunkturzahlen der letzten Woche publizierte am 15.02. Japan, wo das reale BIP des 4. Quartals sowohl annualisiert (+ 12,7 %) wie auch gegenüber dem Vorquartal (+ 3,0 %) die Erwartungen der Ökonomen deutlich übertraf.Hieran schlossen sich am 16.02. insbesondere hinsichtlich der aktuellen Stimmungslage in der Wirtschaft überraschend starke monatliche ZEW-Indikatoren an, die für Deutschland einen Wert von 71,2 (Prognose: 59,5; Vormonat: 61,8) und für die gesamte Eurozone von 69,6 (Prognose: 57,0; Vormonat: 58,3) markierten. Zu diesen erfreulichen Resultaten dürften vor allem die seit der letzten ZEW-Erhebung Mitte Januar fortgesetzte positive Stimmung an den Aktienmärkten wie auch die nach temporären Verzögerungen mittlerweile wieder verbesserte Impfstoffversorgung in Europa (auch durch Neuzulassung des Vakzins von AstraZeneca) gewichtige Beiträge geliefert haben.

