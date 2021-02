Bei Varta (DE000A0TGJ55) quietscht es langsam im Chart. Die Enttäuschung nach der Veröffentlichung der letzten Zahlen und dem konservativen Ausblick hat offensichtlich deutlich mehr Fantasie aus dem "Investment Case' abgelassen als zu erwarten war. Die erste Dividende seit dem Börsengang 2017 half nicht. Allerdings fragt man sich bei einer klassischen Wachstumsstory, die schließlich die Kursfantasie generiert, ob dieses Geld nicht besser in eben dieses Wachstum investiert werden sollte. Ergebnis: Die Aktie verliert heute saftige 13,48 % und schließt mit 113,60 Euro. Der seit dem Corona-Ausverkaufstief im März 2020 laufende Aufwärtstrend wurde anders als gestern nun auch per Schlusskurs unterschritten, und das bei weiter hohen Umsätzen. Letzter kurzfristiger Notnagel ist die Unterstützung bei 112,90 Euro vom 18.01.2021. Hält diese nicht, ist ein schneller Rückgang bis in den Bereich von 100 Euro wahrscheinlich.

