Am heutigen Dienstag sollte die wohl bekannteste Beteiligungsgesellschaft der Welt ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal präsentieren. Der Termin wurde nun allerdings ohne Nennung von Gründen auf den 27. Februar verschoben. Berkshire Hathaway (ISIN: US0846701086) wurde bereits 1955, damals noch im Textilgeschäft tätig, von Warren Buffett übernommen und in eine Holding umgewandelt. Zum Konglomerat von Berkshire gehören mittlerweile über 90 Unternehmen. Da institutionelle Anleger und Hedgefonds ab einem Anlagevermögen von über 100 Millionen US-Dollar am Ende jedes Quartals das sogenannte 13F-Formular bei der SEC einreichen müssen, sind die meisten Zu- oder Verkäufe schon im Vorfeld bekannt. Mit einer Marktkapitalisierung von 570 Milliarden US-Dollar, Firmenbeteiligungen im Wert von 281 Milliarden US-Dollar und Cashbeständen im Wert von 140 Milliarden US-Dollar landet Berkshire Hathaway auf Platz 3 im Rennen um die größte Holding der Welt.

Den vollständigen Artikel lesen ...