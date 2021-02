von Jörg Billina, Euro am Sonntag All-Time High in Asien. In den vergangenen Wochen erreichten die Börsen des aufstrebenden Kontinents neue Höchststände oder zogen stark an. Für einen Einstieg ist es dennoch nicht zu spät. Die Kursentwicklung steht im Einklang mit guten konjunkturellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...