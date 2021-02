Den morgendlichen Kaffee beim Bäcker einfach mit Bitcoin bezahlen? Der österreichische Kryptobörsen-Betreiber Bitpanda will eine Visa-Debitkarte herausbringen, mit der genau dies möglich ist.? Investieren und bezahlen mit Bitpanda-Card? Bezahlen mit Kryptowährungen oder Edelmetallen möglich? Vorbestellungen schon möglichDas Wiener FinTech-Unternehmen Bitpanda bringt eine eigene Debitkarte auf den Markt, mit der Zahlungen nicht nur in Euro, sondern auch in Bitcoin, Ethereum, IOTA, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...